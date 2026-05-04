UP Petrol Diesel Price 4 May: पेट्रोल-डीजल पर सस्पेंस जारी! यूपी में राहत मिलेगी या बढ़ेगा खर्च?

UP Petrol Diesel Price: 4 मई को पूरे भारत में पेट्रोल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और प्रमुख शिपिंग मार्गों में रुकावटों के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजार अस्थिर बने रहे. यह ठहराव ऐसे समय में आया है, जब आगामी राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक संवेदनशीलता अपने पीक पर है.
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹94.77 प्रति लीटर पर स्थिर रही. मुंबई में कीमतें ज्यादा थीं जहां पेट्रोल ₹103.50 प्रति लीटर बिका. अन्य बड़े शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें ₹100 प्रति लीटर से ज्यादा दर्ज की गईं, जिनमें हैदराबाद में ₹107.50 प्रति लीटर, कोलकाता में ₹105.41 प्रति लीटर, बेंगलुरु में ₹102.92 प्रति लीटर और चेन्नई में ₹100.90 प्रति लीटर शामिल हैं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|94.77 रुपये
|87.89 रुपये
|लखनऊ
|94.73 रुपये
|87.86 रुपये
|नोएडा
|94.77 रुपये
|87.89 रुपये
|गाजियाबाद
|94.58 रुपये
|87.67 रुपये
|आगरा
|94.96 रुपये
|88.10 रुपये
|वाराणसी
|95.02 रुपये
|88.20 रुपये
|मेरठ
|94.47 रुपये
|87.54 रुपये
|मुरादाबाद
|94.89 रुपये
|88.03 रुपये
|अलीगढ़
|94.97 रुपये
|88.09 रुपये
|प्रयागराज
|95.24 रुपये
|88.44 रुपये