UP Petrol Diesel Price 4 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल ने दिया झटका या राहत? टैंक फुल कराने से पहले जान लें आज का भाव

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UP Petrol Diesel Price 4 June: 4 जून को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच उपभोक्ताओं को कुछ समय के लिए राहत मिली. हालांकि आज ईंधन की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बाजार के जानकार अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जहां ब्रेंट क्रूड लगभग $95 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.
कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने एक बार फिर इस बात को लेकर अटकलों को हवा दे दी है कि क्या आने वाले हफ़्तों में भारत में ईंधन की कीमतों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. पेट्रोल और डीजल की दरों में किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट, परिवहन लागत और महंगाई पर पड़ सकता है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.99 रुपये
|95.47 रुपये
|लखनऊ
|101.89 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|102.42 रुपये
|95.86 रुपये
|गाजियाबाद
|101.88 रुपये
|95.36 रुपये
|आगरा
|101.80 रुपये
|95.27 रुपये
|वाराणसी
|102.10 रुपये
|95.60 रुपये
|मेरठ
|101.61 रुपये
|95.10 रुपये
|मुरादाबाद
|102.38 रुपये
|95.83 रुपये
|अलीगढ़
|102.09 रुपये
|95.54 रुपये
|प्रयागराज
|103.10 रुपये
|96.49 रुपये