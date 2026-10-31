Home > व्यापार > Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट

Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट

Petrol-Diesel Price: दिवाली के बाद भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों से सरकार और सरकारी तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ जाएगा.

By: Heena Khan | Published: October 31, 2026 8:15:19 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol-Diesel Price: दिवाली के बाद भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों से सरकार और सरकारी तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ जाएगा. एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने बिज़नेस टुडे टीवी को बताया कि दिवाली के बाद और क्रिसमस से पहले घरेलू ईंधन की कीमतों में बदलाव हो सकता है, उन्होंने चेतावनी दी कि ग्राहक बढ़ती ग्लोबल कीमतों से हमेशा के लिए अछूते नहीं रह सकते. वहीं जान लेते हैं आज पेट्रोल डीजल के दाम कैसे हैं. 

ये रहे पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर

You Might Be Interested In

पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली

₹102.12

₹95.20

मुंबई

₹111.21

₹97.83

कोलकाता

₹113.51

₹99.82

चेन्नई

₹107.76

₹99.55

बेंगलुरु

₹111.68

₹99.56

हैदराबाद

₹116.15

₹104.23

जयपुर

₹113.19

₹98.25

लखनऊ

₹101.86

₹95.36

पटना

₹113.37

₹99.36

अहमदाबाद

₹102.15

₹98.27

Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट

भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट की औसत कीमत अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक महीने-दर-महीने लगभग 4% बढ़कर $120.46 प्रति बैरल हो गई, जो मार्च 2012 के बाद इसका सबसे ज़्यादा महीने का औसत है. सितंबर में $116.77 प्रति बैरल से यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिससे जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम और माल ढुलाई की दरें बढ़ गई हैं. 26 अक्टूबर को, भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत $123.72 प्रति बैरल तक पहुंच गई.

Petrol Diesel Price Today: कहीं राहत तो कहीं जेब पर बोझ, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक; जानें आज के फ्यूल रेट

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026
Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट
Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट
Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट
Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट
Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट