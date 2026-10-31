Petrol-Diesel Price: महीने के आखिरी दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत बरकरार? यहां देखें पूरी लिस्ट

Petrol-Diesel Price: दिवाली के बाद भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों से सरकार और सरकारी तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ जाएगा. एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने बिज़नेस टुडे टीवी को बताया कि दिवाली के बाद और क्रिसमस से पहले घरेलू ईंधन की कीमतों में बदलाव हो सकता है, उन्होंने चेतावनी दी कि ग्राहक बढ़ती ग्लोबल कीमतों से हमेशा के लिए अछूते नहीं रह सकते. वहीं जान लेते हैं आज पेट्रोल डीजल के दाम कैसे हैं.

ये रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

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क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट

भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट की औसत कीमत अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक महीने-दर-महीने लगभग 4% बढ़कर $120.46 प्रति बैरल हो गई, जो मार्च 2012 के बाद इसका सबसे ज़्यादा महीने का औसत है. सितंबर में $116.77 प्रति बैरल से यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिससे जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम और माल ढुलाई की दरें बढ़ गई हैं. 26 अक्टूबर को, भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत $123.72 प्रति बैरल तक पहुंच गई.

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