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Petrol Diesel Price Today 31 August: देश के प्रमुख शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमतें? टंकी फुल कराने से पहले चेक करें ताजा रेट्स

Petrol Diesel Price Today 31 August: देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत जारी कर दी हैं. जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 31, 2026 7:00:15 AM IST

पेट्रोल-डीजल की कीमत
पेट्रोल-डीजल की कीमत


Petrol Diesel Price Today: देश की प्रमुख तेल कंपनियां इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड( BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), JIO BP और नयारा इनर्जी हर दिन सुबह 6:00 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमत (Petrol Diesel Price) इस बात पर निर्भर करती है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें क्या हैं.

इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर भी पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्भर करती हैं. आज यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026) को अलग-अलग तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी है. जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज की कीमतें क्या हैं.

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प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल डीजल
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलुरु 110.82 रुपये 98.77 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार 113.53 रुपये 
 99.54 रुपये
पुणे 112.02 रुपये  98.66 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये
 97.78 रुपये
पटना
 113.69 रुपये
 99.67 रुपये
इंदौर 114.58 रुपये
 99.70 रुपये
सूरत 102.15 रुपये
 98.27 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये
 99.05 रुपये

घर बैठे कैसे चेक करें पेट्रोल-डीजल की कीमतें

पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे से लागू होती हैं. इसलिए पेट्रोल पंप जाने से पहले अपने इलाके में लागू ताजा कीमत एक बार जरूर चेक कर लें. इससे आपको सही कीमत की जानकारी रहेगी और आप उसी के हिसाब से ईंधन खरीद सकेंगे. आप अपने शहर में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर चल रही ताजा कीमतें मोबाइल से आसानी से पता कर सकते हैं. इसके लिए SMS में RSP <स्पेस> डीलर कोड लिखकर 92249 92249 नंबर पर भेजना होगा.

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Tags: Petrol Diesel Price
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