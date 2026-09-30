Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल भरवाने से पहले जान लें आज का भाव, दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों में इतने रुपये है रेट

Petrol Diesel Price Today: जियोपॉलिटिकल टेंशन और वेस्ट एशिया से सप्लाई की चिंताओं के बीच इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, बुधवार, 30 सितंबर को भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर रहीं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें ₹102.12 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतें ₹95.20 प्रति लीटर हैं. मुंबई में पेट्रोल की कीमतें ₹111.21 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतें ₹97.83 प्रति लीटर हैं, जबकि कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे दूसरे बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें स्थिर हैं.
ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|चेन्नई
|₹107.77
|₹99.55
|बेंगलुरु
|₹111.68
|₹99.56
|हैदराबाद
|₹116.15
|₹104.23
|अहमदाबाद
|₹102.15
|₹98.27
|पुणे
|₹111.90
|₹98.55
|जयपुर
|₹113.19
|₹98.25
|लखनऊ
|₹101.86
|₹95.36
|गुरुग्राम
|₹102.97
|₹95.64
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कच्चे तेल की कीमटरों में आई गिरावट
इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू पंप की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. 29 सितंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत $102.59 प्रति बैरल थी, जबकि WTI क्रूड की कीमत $89.38 प्रति बैरल थी. मंगलवार को, मिडिल ईस्ट से क्रूड एक्सपोर्ट में रिकवरी साफ होने पर तेल की कीमत में 2.5% की गिरावट आई.