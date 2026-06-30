UP Petrol Diesel Price 30 June: UP वालों के लिए बड़ी खबर! आज पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च? तुरंत जानें

UP Petrol Diesel Price Today: पिछली बार कीमतें बढ़ने के बाद से एक महीना बीत चुका है. 30 जून को भारतीय शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और मुख्य शिपिंग रूट में रुकावटों की वजह से ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई के बाद से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उस समय सरकारी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें कई ग्लोबल, आर्थिक और घरेलू कारकों से तय होती हैं. इनमें सबसे अहम है कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत जो पेट्रोल और डीजल, दोनों के लिए मुख्य कच्चा माल है और इसका ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.

रुपये और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट भी एक अहम कारक है, क्योंकि भारत अपनी ज़्यादातर कच्चे तेल की जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है. जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है तो कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है जिससे सीधे तौर पर रिटेल में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं.