UP Petrol Diesel Price 30 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

UP Petrol Diesel Price Today | UP Me Aaj Ka Petrol Diesel Bhav Kya Hain | Uttar Pradesh Petrol Diesel Rate Today: गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं और $90 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं. ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर अचानक हमले की कोशिश के जवाब में वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.

ताजा आंकड़ों के अनुसार ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 0.06% गिरकर $88.06 प्रति बैरल पर आ गए, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ़्यूचर्स 0.09% बढ़कर $84.54 प्रति बैरल हो गए.

पिछले सेशन में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 7.9% बढ़कर $90.74 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि WTI क्रूड 6.6% बढ़कर $84.46 प्रति बैरल पर सेटल हुआ. यह उछाल बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई में रुकावट की चिंताओं की वजह से आया.

भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का 85% से ज्यादा हिस्सा इम्पोर्ट करता है इसलिए अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो देश का इम्पोर्ट बिल काफी बढ़ सकता है जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है. तेल की ऊंची कीमतों से फ़्यूल की लागत बढ़ने का भी जोखिम है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल के महीनों में फ़्यूल की कीमतें कई बार बढ़ाई जा चुकी हैं.

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