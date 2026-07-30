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UP Petrol Diesel Price 30 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 30, 2026 9:40:05 AM IST

UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम
UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price Today | UP Me Aaj Ka Petrol Diesel Bhav Kya Hain | Uttar Pradesh Petrol Diesel Rate Today: गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं और $90 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं. ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर अचानक हमले की कोशिश के जवाब में वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
ताजा आंकड़ों के अनुसार ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 0.06% गिरकर $88.06 प्रति बैरल पर आ गए, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ़्यूचर्स 0.09% बढ़कर $84.54 प्रति बैरल हो गए.
पिछले सेशन में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 7.9% बढ़कर $90.74 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि WTI क्रूड 6.6% बढ़कर $84.46 प्रति बैरल पर सेटल हुआ. यह उछाल बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई में रुकावट की चिंताओं की वजह से आया.
भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का 85% से ज्यादा हिस्सा इम्पोर्ट करता है इसलिए अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो देश का इम्पोर्ट बिल काफी बढ़ सकता है जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है. तेल की ऊंची कीमतों से फ़्यूल की लागत बढ़ने का भी जोखिम है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल के महीनों में फ़्यूल की कीमतें कई बार बढ़ाई जा चुकी हैं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.56 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.89 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.89 रुपये 95.37 रुपये
गाजियाबाद 101.89 रुपये 95.37 रुपये
आगरा 101.54 रुपये 95.02 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.26 रुपये 95.74 रुपये
अलीगढ़
 101.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 101.96 रुपये 95.46 रुपये

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