Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल कितना महंगा या सस्ता? यहां देखें 30 अगस्त के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं और उनमें बदलाव करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. इसी के चलते 30 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें संबंधित तेल कंपनियों ने जारी कर दी हैं.

ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम

शहर पेट्रोल की ताजा कीमत डीजल की ताजा कीमत दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.76 ₹99.55 अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27 बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77 हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82 राजस्थान ₹112.66 ₹97.78 बिहार ₹113.53 ₹99.54 पुणे ₹112.02 ₹98.66 जयपुर ₹112.66 ₹97.78 पटना ₹113.69 ₹99.67 इंदौर ₹114.58 ₹99.70 सूरत ₹102.15 ₹98.27 नासिक ₹112.44 ₹99.05

ऐसे चेक करे अपने शहर में पेट्रोल डीजल का दाम

ईंधन भरवाने से पहले वाहन चालकों को एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए. पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे से लागू होती हैं. इसलिए पेट्रोल पंप जाने से पहले अपने इलाके में लागू ताजा कीमत एक बार जरूर चेक कर लें. इससे आपको सही कीमत की जानकारी रहेगी और आप उसी के हिसाब से ईंधन खरीद सकेंगे. आप अपने शहर में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर चल रही ताजा कीमतें मोबाइल से आसानी से पता कर सकते हैं. इसके लिए SMS में RSP <स्पेस> डीलर कोड लिखकर 92249 92249 नंबर पर भेजना होगा.

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