Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल खरीदने से पहले चेक कर लें आज का भाव, यहां देखें शहरवार कीमत

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है. इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही कुछ बड़ी घटनाएं हैं. मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए G7 देशों ने बड़ा फैसला लिया है. इन देशों ने अपने भंडार से करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में लाने का फैसला किया है. इससे दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव आ सकता है.
तेल को लेकर हर तरफ हलचल
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर भी तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए दबाव बनाया था. अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो अमेरिका की ओर से ईंधन और डीजल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी. हालांकि, दूसरी तरफ चीन भी तेल बाजार में बड़ा कदम उठा रहा है. इसलिए आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना अहम होगा. फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 102 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत करीब 94 डॉलर प्रति बैरल हो गई है. OPEC के कच्चे तेल की कीमत भी करीब 111.80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वास्तव में कमी आएगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा.
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ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम
|शहर / राज्य
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|भोपाल, मध्य प्रदेश
|₹114.57
|₹99.64
|पटना, बिहार
|₹113.37
|₹99.36
|जयपुर, राजस्थान
|₹112.69
|₹97.78
|रांची, झारखंड
|₹105.26
|₹100.49
|उत्तर प्रदेश*
|₹101.89
|₹95.36
|चंडीगढ़
|₹101.51
|₹89.47
|देहरादून, उत्तराखंड
|₹100.55
|₹95.93
|हिमाचल प्रदेश
|₹103.25
|₹95.21