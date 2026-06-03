UP Petrol Diesel Price 3 June: टैंक फुल कराने से पहले जरूर देखें! यूपी में क्या है आज पेट्रोल-डीजल का रेट

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UP Petrol Diesel Price: बुधवार 3 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) रोज़ाना सुबह 6:00 बजे ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, OMCs ने पिछले दो हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.
सरकार ने शनिवार को 1 जून से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क घटा दिया. संशोधित निर्यात शुल्क पेट्रोल पर ₹1.5 प्रति लीटर, डीजल पर ₹13.5 प्रति लीटर और ATF पर ₹9.5 प्रति लीटर है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|102.12 रुपये
|95.60 रुपये
|लखनऊ
|101.92 रुपये
|95.41 रुपये
|नोएडा
|102.09 रुपये
|95.54 रुपये
|गाजियाबाद
|101.73 रुपये
|95.22 रुपये
|आगरा
|101.54 रुपये
|95.02 रुपये
|वाराणसी
|102.51 रुपये
|95.96 रुपये
|मेरठ
|101.61 रुपये
|95.10 रुपये
|मुरादाबाद
|102.68 रुपये
|96.09 रुपये
|अलीगढ़
|101.02 रुपये
|95.47 रुपये
|प्रयागराज
|102.62 रुपये
|96.06 रुपये