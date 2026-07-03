UP Petrol Diesel Price 3 July: पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा या सस्ता? यूपी के नए रेट जारी; अभी करें चेक

Petrol Diesel Price Today 3 July 2026: उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें अपडेट करती हैं. पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर तय होते हैं. इसलिए वाहन चालकों के लिए घर से निकलने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर देख लेना चाहिए. ईंधन की कीमतों में बदलाव का सीधा असर लोगों के खर्च और परिवहन लागत पर पड़ता है.

यूपी के शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल डीजल आजमगढ़ 103.18 96.54 प्रयागराज 101.96 95.46 नोएडा 101.96 95.44 गाजियाबाद 101.88 95.36 आगरा 101.66 95.14 अलीगढ़ 101.92 95.38 बागपत 101.78 95.27 वाराणसी 102.23 95.72 लखनऊ 101.86 95.36

क्यों बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ना और तेल कंपनियों का बढ़ता नुकसान है. ऐसे में आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और बदलाव हो सकता है. इसलिए वाहन चालकों को रोजाना पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जरूर चेक करने चाहिए, ताकि अपने खर्च का सही अंदाजा लगाया जा सके.