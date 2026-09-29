Petrol Diesel Price Today: क्या फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! 29 सितंबर के भाव देख रह जाएंगे हैरान; यहां चेक करें क्या है आपके शहर का हाल?

Petrol Diesel Price Today: मंगलवार को लगातार दूसरी बार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, भारतीय ग्राहकों ने 29 सितंबर को रिटेल फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सुबह 6:00 बजे अपने डेली रिवीजन के बाद रेट स्थिर रखे. मंगलवार को लगातार दूसरी बार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, भारतीय ग्राहकों ने 29 सितंबर को रिटेल फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सुबह 6:00 बजे अपने डेली रिवीजन के बाद रेट स्थिर रखे.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.77 ₹99.55 गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64 नोएडा ₹101.96 ₹95.44 बेंगलुरु ₹111.68 ₹99.56 भुवनेश्वर ₹108.97 ₹100.68 चंडीगढ़ ₹101.54 ₹89.47 हैदराबाद ₹116.15 ₹104.23 जयपुर ₹112.66 ₹98.25 लखनऊ ₹101.86 ₹95.36 पटना ₹113.37 ₹99.36 तिरुवनंतपुरम ₹115.49 ₹104.40

बड़े मेट्रो शहरों में, फ्यूल के रेट स्थिर रहे

मुंबई में, पेट्रोल का रिटेल प्राइस ₹111.21 प्रति लीटर रहा, जो पिछले दिन से अपरिवर्तित रहा. पिछले कुछ दिनों में, फाइनेंशियल कैपिटल में फ्यूल के रेट में बहुत कम बदलाव देखा गया है, जो ₹111.18 और ₹111.21 के बीच थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहा. मंगलवार को लगातार दूसरे सेशन में तेल की कीमतों में बढ़त हुई, इसकी वजह यह चिंता थी कि US-ईरान के बीच चल रहे झगड़े से मिडिल ईस्ट में सप्लाई में रुकावट आ सकती है. ये जियोपॉलिटिकल डर हाल के डेटा से ज़्यादा थे, जो इस इलाके के क्रूड एक्सपोर्ट में लगातार रिकवरी की ओर इशारा कर रहे थे.

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