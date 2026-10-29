Petrol Diesel Price Today: दिल्ली, मुंबई, पटना या हैदराबाद, आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल का भाव?

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारकों पर निर्भर करते हैं. इसी बीच, तेल कंपनियों ने 29 अक्टूबर के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं.

कैसे हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी ताजा कीमतों के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये बनी हुई है. वहीं, एक लीटर डीजल के लिए 103.82 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

यहां देखें आज पेट्रोल-डीजल के रेट

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) नई दिल्ली 102.12 95.20 मुंबई 111.21 97.83 कोलकाता 113.51 99.82 चेन्नई 107.76 99.55 हैदराबाद 116.15 104.23 बेंगलुरु 111.68 99.56 जयपुर 113.19 98.25 लखनऊ 101.86 95.36 पटना 113.37 99.36 नोएडा 101.96 95.44 गुरुग्राम 102.97 95.64 चंडीगढ़ 101.54 89.47 भुवनेश्वर 108.97 100.68 तिरुवनंतपुरम 115.49 104.40

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