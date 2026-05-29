Home > व्यापार > UP Petrol Diesel Price 29 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों ने उड़ाए होश! घर से निकलने से पहले जान लें नया रेट

UP Petrol Diesel Price 29 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों ने उड़ाए होश! घर से निकलने से पहले जान लें नया रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 29, 2026 10:44:04 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत


UP Petrol Diesel Price 29 May: शुक्रवार 29 मई को ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. ईंधन की कीमतों में सबसे हालिया बढ़ोतरी सोमवार, 25 मई को हुई थी जब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें ₹2.50 प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दी गई थीं.
 
यह दो हफ्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी थी, जो ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के देर से पड़ने वाले असर को दिखाती है. इस ताजा बढ़ोतरी के साथ 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.5 प्रति लीटर हो गई है.
 
दो साल से ज्यादा समय तक काफी हद तक स्थिर रहने के बाद मार्च 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले ₹2 प्रति लीटर की कमी को छोड़कर ईंधन की कीमतें अब मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.90 रुपये
 95.38 रुपये
लखनऊ 102.04 रुपये 95.53 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.67 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.90 रुपये 96.27 रुपये
मेरठ 101.72 रुपये 95.21 रुपये
मुरादाबाद 102.30 रुपये 95.77 रुपये
अलीगढ़
 101.84 रुपये 95.30 रुपये
प्रयागराज
 103.48 रुपये 96.87 रुपये

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