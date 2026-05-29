UP Petrol Diesel Price 29 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों ने उड़ाए होश! घर से निकलने से पहले जान लें नया रेट

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UP Petrol Diesel Price 29 May: शुक्रवार 29 मई को ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. ईंधन की कीमतों में सबसे हालिया बढ़ोतरी सोमवार, 25 मई को हुई थी जब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें ₹2.50 प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दी गई थीं.
यह दो हफ्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी थी, जो ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के देर से पड़ने वाले असर को दिखाती है. इस ताजा बढ़ोतरी के साथ 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.5 प्रति लीटर हो गई है.
दो साल से ज्यादा समय तक काफी हद तक स्थिर रहने के बाद मार्च 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले ₹2 प्रति लीटर की कमी को छोड़कर ईंधन की कीमतें अब मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.90 रुपये
|95.38 रुपये
|लखनऊ
|102.04 रुपये
|95.53 रुपये
|नोएडा
|101.96 रुपये
|95.44 रुपये
|गाजियाबाद
|102.10 रुपये
|95.58 रुपये
|आगरा
|101.67 रुपये
|95.14 रुपये
|वाराणसी
|102.90 रुपये
|96.27 रुपये
|मेरठ
|101.72 रुपये
|95.21 रुपये
|मुरादाबाद
|102.30 रुपये
|95.77 रुपये
|अलीगढ़
|101.84 रुपये
|95.30 रुपये
|प्रयागराज
|103.48 रुपये
|96.87 रुपये