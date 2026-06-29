UP Petrol Diesel Price 29 June: UP वालों के लिए बड़ी खबर! सफर सस्ता हुआ या बढ़ गया खर्च? तुरंत जानें आज का पेट्रोल-डीजल रेट

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UP Petrol Diesel Price Today: सोमवार 29 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. शुक्रवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और इस हफ़्ते भी बड़ी गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हो गई हैं और तेल टैंकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजर रहे हैं. भले ही गुरुवार को ओमान के पास एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ था.
पश्चिम एशिया में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. एक नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने हाल ही में हर दो हफ्ते में होने वाली समीक्षा के दौरान डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है.
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.59 रुपये
|95.06 रुपये
|लखनऊ
|101.86 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|101.96 रुपये
|95.44 रुपये
|गाजियाबाद
|101.88 रुपये
|95.36 रुपये
|आगरा
|101.66 रुपये
|95.14 रुपये
|वाराणसी
|102.23 रुपये
|95.72 रुपये
|मेरठ
|101.99 रुपये
|95.46 रुपये
|मुरादाबाद
|102.10 रुपये
|95.58 रुपये
|अलीगढ़
|101.92 रुपये
|95.38 रुपये
|प्रयागराज
|101.96 रुपये
|95.46 रुपये