UP Petrol Diesel Price 29 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

UP Petrol Diesel Price Today : मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल आया, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की चिंता पैदा हो गई.

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर डिलीवरी के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के फ़्यूचर्स 3.42% बढ़कर $86.97 प्रति बैरल हो गए, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ़्यूचर्स 3.58% बढ़कर $82.09 प्रति बैरल पर पहुंच गए

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