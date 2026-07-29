UP Petrol Diesel Price 29 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

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UP Petrol Diesel Price Today : मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल आया, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की चिंता पैदा हो गई.
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर डिलीवरी के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के फ़्यूचर्स 3.42% बढ़कर $86.97 प्रति बैरल हो गए, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ़्यूचर्स 3.58% बढ़कर $82.09 प्रति बैरल पर पहुंच गए
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.56 रुपये
|95.06 रुपये
|लखनऊ
|101.89 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|101.89 रुपये
|95.37 रुपये
|गाजियाबाद
|101.89 रुपये
|95.37 रुपये
|आगरा
|101.54 रुपये
|95.02 रुपये
|वाराणसी
|102.23 रुपये
|95.72 रुपये
|मेरठ
|101.61 रुपये
|95.10 रुपये
|मुरादाबाद
|102.26 रुपये
|95.74 रुपये
|अलीगढ़
|101.92 रुपये
|95.38 रुपये
|प्रयागराज
|101.96 रुपये
|95.46 रुपये