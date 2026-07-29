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UP Petrol Diesel Price 29 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 29, 2026 9:57:00 AM IST

UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट
UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट


UP Petrol Diesel Price Today : मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल आया, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की चिंता पैदा हो गई.
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर डिलीवरी के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के फ़्यूचर्स 3.42% बढ़कर $86.97 प्रति बैरल हो गए, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ़्यूचर्स 3.58% बढ़कर $82.09 प्रति बैरल पर पहुंच गए

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.56 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.89 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.89 रुपये 95.37 रुपये
गाजियाबाद 101.89 रुपये 95.37 रुपये
आगरा 101.54 रुपये 95.02 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.26 रुपये 95.74 रुपये
अलीगढ़
 101.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 101.96 रुपये 95.46 रुपये

Tags: Petrol Diesel RatePetrol Price IndiaUP Petrol Diesel Price
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