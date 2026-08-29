Petrol-Diesel Price Today 29 August: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले रुकिए! आज के नए रेट देखकर ही जाएं पेट्रोल पंप

Petrol-Diesel Price Today 29 August: देशभर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी करती हैं. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग रहती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल पर अलग-अलग दर से वैट और अन्य कर लगाती हैं. यही वजह है कि कुछ राज्यों और शहरों में पेट्रोल-डीजल अपेक्षाकृत सस्ता, जबकि अन्य जगहों पर महंगा मिलता है. तेल की कीमतों में अंतर को समझने के लिए स्थानीय टैक्स के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रखना जरूरी है.

ये रह ताजा पेट्रोल डीजल के दाम

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.76 ₹99.55 अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27 बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77 हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82 राजस्थान ₹112.66 ₹97.78 बिहार ₹113.53 ₹99.54 पुणे ₹112.02 ₹98.66 जयपुर ₹112.66 ₹97.78 पटना ₹113.69 ₹99.67 इंदौर ₹114.58 ₹99.70 सूरत ₹102.15 ₹98.27 नासिक ₹112.44 ₹99.05

कहां सबसे सस्ता और कहां सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल

दिए गए आंकड़ों के आधार पर पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा दर हैदराबाद में ₹115.69 प्रति लीटर है, जबकि सबसे कम कीमत दिल्ली में ₹102.12 प्रति लीटर है. वहीं डीजल की बात करें तो हैदराबाद में ₹103.82 प्रति लीटर के साथ यह सबसे महंगा है, जबकि दिल्ली में ₹95.20 प्रति लीटर के साथ सबसे सस्ता डीजल मिल रहा है. इस तरह, इन आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल दोनों सबसे महंगे हैं, जबकि दिल्ली में दोनों की कीमत सबसे कम है.

CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद CNG का झटका, दिल्ली-NCR में बढ़े दाम; यहां जानें ताजा रेट