Petrol Diesel Price 28 September: कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद नहीं बढ़ें पेट्रोल-डीजल के दाम, प्रमुख शहरों का रेट यहां करें चेक

Petrol Diesel Price 28 September: कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद आज यानी सोमवार (28 सितंबर, 2026) को भारतीय ग्राहकों के लिए रिटेल फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सुबह 6:00 बजे की अपनी रोजाना की समीक्षा के बाद कीमतें स्थिर रखीं.

सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस शांति समझौते को ठुकरा दिया जिसका मकसद उनके बीच के विवाद को सुलझाना और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना था.

मुंबई में पेट्रोल-डीजल की कीमत रहीं स्थिर

मुंबई में पेट्रोल की रिटेल कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर रही, जो पिछले दिन के मुकाबले जस की तस बनी रही. पिछले कुछ दिनों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फ्यूल की कीमतों में बहुत कम उतार-चढ़ाव देखा गया है, जो 111.18 रुपये और 111.21 रुपये के बीच थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे होती रही हैं.

कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के ईरान के नए प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया.

ब्लूमबर्ग के अनुसार, ब्रेंट क्रूड 1.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 105.70 डॉलर प्रति बैरल हो गया, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के अपने सात-दिन के प्रस्ताव पर अड़ा रहा. US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $93.11 प्रति बैरल पर था, जिसमें 70 सेंट या 0.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई की चिंताएं बढ़ गईं, जिससे 10-साल की ट्रेजरी यील्ड 4 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.20 प्रतिशत हो गई.

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत