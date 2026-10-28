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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कितना बदलाव? बाइक और कार चलाने वालों के लिए जरूरी खबर

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं.

By: Heena Khan | Published: October 28, 2026 7:23:07 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स शामिल हैं. इसी बीच तेल कंपनियों ने 28 अक्टूबर के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं.

हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल के दाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी ताजा कीमतों के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये है. वहीं, एक लीटर डीजल के लिए 103.82 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर के कारण अलग-अलग जगहों पर ईंधन के दाम में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

नई दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीज़ल ₹95.20 पर है. मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 और डीज़ल ₹97.83 पर है. कोलकाता में पेट्रोल ₹113.51 और डीज़ल ₹99.82 पर है. चेन्नई में पेट्रोल ₹107.76 और डीज़ल ₹99.55 पर है. बड़े शहरों में हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा ₹116.15 है. तिरुवनंतपुरम में यह ₹115.49 और कोलकाता में ₹113.51 पर है. पटना में पेट्रोल ₹113.37 और जयपुर में पेट्रोल ₹113.19 पर है. बैंगलोर में पेट्रोल की कीमत ₹111.68 है, जो मुंबई के ₹111.21 से ज़्यादा है.

इन शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल का दाम सबसे कम ₹101.54 है. लखनऊ में पेट्रोल का दाम ₹101.86 है, जबकि नोएडा में पेट्रोल का दाम ₹101.96 है. गुड़गांव में पेट्रोल का दाम ₹102.97 है, और भुवनेश्वर में पेट्रोल का दाम ₹108.97 है. हर लिस्टेड पेट्रोल का दाम ₹100 से ऊपर बना हुआ है. डीज़ल के दाम ऊपर के लेवल पर अलग-अलग क्रम में हैं. तिरुवनंतपुरम में डीज़ल का सबसे ज़्यादा रेट ₹104.40 है. हैदराबाद में डीज़ल का दाम ₹104.23 है, जो उसके ठीक पीछे है, जबकि भुवनेश्वर में यह ₹100.68 है. इन तीनों शहरों में डीज़ल का दाम ₹100 से ऊपर है.

Tags: fuel ratepetrol diesel price today
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