UP में सफर होगा सस्ता या बढ़ेगा खर्च? जानें आपके शहर में आज का पेट्रोल-डीजल रेट

UP Petrol Diesel Price 28 June: शनिवार 28 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. शुक्रवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और इस हफ्ते इनमें काफी कमी आने की संभावना है, क्योंकि सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हो गई हैं और तेल टैंकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजर रहे हैं. भले ही गुरुवार को ओमान के पास एक कार्गो जहाज़ पर हमला हुआ था.

पश्चिम एशिया में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. एक नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने हाल ही में हर दो हफ्ते में होने वाली समीक्षा के दौरान डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है.