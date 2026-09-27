Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कोई नया फैसला नहीं लिया है. तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है.

By: Heena Khan | Published: September 27, 2026 7:13:58 AM IST

पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान
पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान


Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कोई नया फैसला नहीं लिया है. तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. हैदराबाद समेत तेलुगु राज्यों के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. CNG के दामों में भी पिछले अगस्त की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

क्या है आज पेट्रोल डीजल का हाल 

हालांकि, आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और डॉलर की विनिमय दर और राज्यों के टैक्स में बदलाव का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है. 27 सितंबर को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत ₹116.15 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹104.23 प्रति लीटर रही. विशाखापट्टनम में पेट्रोल ₹116.39 और डीजल ₹104.11 प्रति लीटर रहा. वहीं, विजयवाड़ा में पेट्रोल ₹117.25 और डीजल ₹104.96 प्रति लीटर पर बना हुआ है. यानी इन तीनों प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

You Might Be Interested In

‘क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट, चीजें काफी मुश्किल होती है…’ WI सीरीज से पहले बोले प्रसिद्ध कृष्णा

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
नोएडा ₹102.12 ₹95.56
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
फरीदाबाद ₹103.28 ₹95.94
लखनऊ ₹101.89 ₹95.36
पटना ₹113.37 ₹99.36
जयपुर ₹112.69 ₹97.78
देहरादून ₹100.55 ₹95.93
विशाखापट्टनम ₹116.39 ₹104.11
चंडीगढ़ ₹101.51 ₹89.47

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

बैंक में कौन सा नंबर लिंक है कैसे पता करें?

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत