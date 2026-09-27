Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत या झटका? जानिए आज की पूरी कीमत

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कोई नया फैसला नहीं लिया है. तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. हैदराबाद समेत तेलुगु राज्यों के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. CNG के दामों में भी पिछले अगस्त की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

क्या है आज पेट्रोल डीजल का हाल

हालांकि, आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और डॉलर की विनिमय दर और राज्यों के टैक्स में बदलाव का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है. 27 सितंबर को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत ₹116.15 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹104.23 प्रति लीटर रही. विशाखापट्टनम में पेट्रोल ₹116.39 और डीजल ₹104.11 प्रति लीटर रहा. वहीं, विजयवाड़ा में पेट्रोल ₹117.25 और डीजल ₹104.96 प्रति लीटर पर बना हुआ है. यानी इन तीनों प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम