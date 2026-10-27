Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज कितना बदलाव? गाड़ी निकालने से पहले चेक करें ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारकों पर निर्भर करते हैं. इसी बीच, तेल कंपनियों ने 27 अक्टूबर के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं.

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी ताजा कीमतों के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये है. वहीं, एक लीटर डीजल के लिए 103.82 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग इसी स्तर पर बने हुए हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सभी 14 शहरों में सबसे ज़्यादा ₹116.15 रही. शहर में डीज़ल की कीमत ₹104.23 रही. तिरुवनंतपुरम इसके ठीक पीछे रहा, जहाँ पेट्रोल की कीमत ₹115.49 रही. यहाँ डीज़ल की कीमत ₹104.40 तक पहुँच गई, जो इन शहरों में सबसे ज़्यादा है. चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतें सबसे कम थीं. वहाँ पेट्रोल की कीमत ₹101.54 थी, जबकि डीज़ल की कीमत ₹89.47 थी. हैदराबाद और चंडीगढ़ के बीच पेट्रोल की कीमत में ₹14.61 का अंतर था. डीज़ल के लिए, तिरुवनंतपुरम की कीमत चंडीगढ़ से ₹14.93 ज़्यादा थी.

गुड़गांव में पेट्रोल की कीमत ₹102.97 और डीज़ल की कीमत ₹95.64 थी. नोएडा में पेट्रोल की कीमत ₹101.96 और डीज़ल की कीमत ₹95.44 रही. लखनऊ में पेट्रोल की कीमत ₹101.86 थी, जबकि डीज़ल की कीमत ₹95.36 थी. गुड़गांव को छोड़कर, तीनों शहरों में पेट्रोल की कीमतें नई दिल्ली से कम थीं. बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत ₹111.68 और डीज़ल की कीमत ₹99.56 थी. भुवनेश्वर में पेट्रोल की कीमत ₹108.97 थी, जबकि डीज़ल की कीमत ₹100.68 थी. यह हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में शामिल हो गया, जहाँ डीज़ल की कीमत ₹100 के पार हो गई. जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹113.19 और डीज़ल की कीमत ₹98.25 थी. पटना में पेट्रोल की कीमत ₹113.37 थी, जबकि डीज़ल की कीमत ₹99.36 थी.