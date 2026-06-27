UP Petrol Diesel Price 27 June: UP में सफर होगा सस्ता या पड़ेगा महंगा? जानें आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का आज का रेट

UP Petrol Diesel Price 27 June: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, जिससे सभी तरह के ईंधन और ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ गई थीं. हालांकि गुरुवार को जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने पर ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर $72.48 प्रति बैरल हो गई जो विवाद से पहले के स्तर के बराबर है.

हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत अभी भी मुश्किल बनी हुई है, लेकिन बातचीत के शुरुआती दौर के बाद दोनों पक्षों ने प्रगति के संकेत दिए हैं जिससे इस विवाद का लंबे समय तक चलने वाला समाधान निकलने की उम्मीद जगी है. इस बीच गुरुवार 25 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

अमेरिका-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है. पिछली बार कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा पिछले महीने की गई थी, जिसमें पेट्रोल और डीजल की दरों में लगभग ₹2.6 और ₹2.7 प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी. कुल मिलाकर विवाद शुरू होने के बाद से कीमतों में ₹7.5–8 की बढ़ोतरी हुई है.