Petrol Diesel Price Today 27 August: आज कितना महंगा है पेट्रोल-डीजल? 15 बड़े शहरों के ताजा रेट एक नजर में

Petrol Diesel Price Today 27 August: पेट्रोल-डीजल के दामों ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगाया हुआ है. विदेश में कच्चे तेल को लेकर चल रही उठा-पटक का अक्सर भारत पर भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को पेट्रोल, डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं.

प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें (27 अगस्त 2026)

शहर पेट्रोल कीमत (₹/लीटर) डीजल कीमत (₹/लीटर) नई दिल्ली ₹107.09 ₹102.15 कोलकाता ₹105.84 ₹100.94 मुंबई ₹117.61 ₹105.30 गुरुग्राम ₹107.09 ₹102.15 नोएडा ₹107.09 ₹102.15 बेंगलुरु ₹117.61 ₹105.30 भुवनेश्वर ₹105.19 ₹100.42 चंडीगढ़ ₹107.09 ₹102.15 चेन्नई ₹117.61 ₹99.55 बेंगलुरु* ₹111.68 ₹99.56 हैदराबाद ₹115.69 ₹105.30 जयपुर ₹107.09 ₹102.15 लखनऊ ₹107.09 ₹102.15 पटना ₹106.31 ₹101.39 तिरुवनंतपुरम ₹117.61 ₹105.30

हैदराबाद में पेट्रोल और तिरुवनंतपुरम में डीज़ल सबसे महंगा

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा ₹115.69 प्रति लीटर रही. इसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर रहा, जहाँ पेट्रोल की कीमत ₹115.49 प्रति लीटर थी. दूसरी ओर, लिस्ट में शामिल शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत सबसे कम ₹98.10 प्रति लीटर रही. कई मेट्रो शहरों की तुलना में लखनऊ और नई दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें कम रहीं, जहाँ पेट्रोल की कीमत क्रमशः ₹102.05 और ₹102.12 प्रति लीटर थी.

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