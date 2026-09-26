Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today 26 Sep: शनिवार, 26 सितंबर को कंज्यूमर्स ने रिटेल फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अपने डेली 6:00 AM रिवीजन के बाद रेट्स को स्टेबल रखा. घरेलू रुकावट से पंपों पर थोड़ी राहत मिली है और यह इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ मेल खाता है, जहाँ ऑयल इस समय एक साल में अपनी सबसे लंबी गिरावट की ओर बढ़ रहा है.

पेट्रोल-डीजल प्राइस

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.77 ₹99.55 गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64 नोएडा ₹101.96 ₹95.44 बेंगलुरु ₹111.68 ₹99.56 भुवनेश्वर ₹108.97 ₹100.68 चंडीगढ़ ₹101.54 ₹89.47 हैदराबाद ₹116.15 ₹104.23 जयपुर ₹112.66 ₹98.25 लखनऊ ₹101.86 ₹95.36 पटना ₹113.37 ₹99.36 तिरुवनंतपुरम ₹115.49 ₹104.40

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क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

US और ईरान के बीच दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी शिपिंग रूट को फिर से खोलने के लिए बातचीत के आगे बढ़ने के कुछ संकेतों से ऑयल गिरा. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स लगभग 2.3% गिरकर $92 प्रति बैरल के करीब आ गया, जो अगस्त के आखिर के बाद पहली वीकली गिरावट है क्योंकि ट्रेडर्स को उम्मीद है कि बातचीत फायदेमंद होगी. यह इस अनिश्चितता में ऊपर-नीचे हो रहा है कि ईरान के साथ युद्ध मिडिल ईस्ट से ऑयल को फिर से फ्री में फ्लो करने की इजाज़त कब देगा. जब तेल टैंकरों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से फिर से खोलने की संभावित डील की उम्मीद बढ़ती है, तो कीमतें कम हो जाती हैं, और जब शक फिर से पैदा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं.