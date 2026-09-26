Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: शनिवार, 26 सितंबर को कंज्यूमर्स ने रिटेल फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अपने डेली 6:00 AM रिवीजन के बाद रेट्स को स्टेबल रखा. घरेलू रुकावट से पंपों पर थोड़ी राहत मिली है.

By: Heena Khan | Published: September 26, 2026 7:16:14 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol Diesel Price Today 26 Sep: शनिवार, 26 सितंबर को कंज्यूमर्स ने रिटेल फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अपने डेली 6:00 AM रिवीजन के बाद रेट्स को स्टेबल रखा. घरेलू रुकावट से पंपों पर थोड़ी राहत मिली है और यह इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ मेल खाता है, जहाँ ऑयल इस समय एक साल में अपनी सबसे लंबी गिरावट की ओर बढ़ रहा है.

पेट्रोल-डीजल प्राइस 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.77 ₹99.55
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
नोएडा ₹101.96 ₹95.44
बेंगलुरु ₹111.68 ₹99.56
भुवनेश्वर ₹108.97 ₹100.68
चंडीगढ़ ₹101.54 ₹89.47
हैदराबाद ₹116.15 ₹104.23
जयपुर ₹112.66 ₹98.25
लखनऊ ₹101.86 ₹95.36
पटना ₹113.37 ₹99.36
तिरुवनंतपुरम ₹115.49 ₹104.40

Premanand Maharaj के शिष्य की मौत से मचा हड़कंप! बुरी तरह जख्मी था निजी अंग, कमरे से मिला ग्राइंडर; छत से कैसे गिरा ​​रसिक दुलारी?

You Might Be Interested In

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

US और ईरान के बीच दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी शिपिंग रूट को फिर से खोलने के लिए बातचीत के आगे बढ़ने के कुछ संकेतों से ऑयल गिरा. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स लगभग 2.3% गिरकर $92 प्रति बैरल के करीब आ गया, जो अगस्त के आखिर के बाद पहली वीकली गिरावट है क्योंकि ट्रेडर्स को उम्मीद है कि बातचीत फायदेमंद होगी. यह इस अनिश्चितता में ऊपर-नीचे हो रहा है कि ईरान के साथ युद्ध मिडिल ईस्ट से ऑयल को फिर से फ्री में फ्लो करने की इजाज़त कब देगा. जब तेल टैंकरों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से फिर से खोलने की संभावित डील की उम्मीद बढ़ती है, तो कीमतें कम हो जाती हैं, और जब शक फिर से पैदा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं.

Tags: fuel ratepetrol diesel price today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026
Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक के ताजा रेट