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Petrol Diesel Price Today: आ गए आज के पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर, चेक करें ताजा भाव

Petrol Diesel Rate Today: रोजाना सुबह उठकर हर कोई पेट्रोल-डीजल के दामों को चेक करता है. ऐसे में आइए देखते हैं कि आज किसकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, नीचे चेक करें अपने शहर का हाल.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 26, 2026 7:07:30 AM IST

Petrol Diesel Price Today: आ गए आज के पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर, चेक करें ताजा भाव


Today Petrol Diesel Rate 26 June 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें युद्ध से पहले के स्तर तक पहुंच गई हैं. इसका असर भारतीय बास्केट क्रूड पर भी पड़ा है, जहां कीमतों में कमी दर्ज की गई है. इसके बावजूद देशभर में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है.

शुक्रवार, 26 जून 2026 को भी सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि, इंडियन ऑयल का ऑयल प्राइस मैसेज सिस्टम सुबह से तकनीकी कारणों के चलते काम नहीं कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को कीमतों की जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है.

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चार महानगरों में पेट्रोल की ताजा कीमत

सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. कोलकाता में इसकी कीमत 113.51 रुपये, मुंबई में 111.21 रुपये और चेन्नई में 107.77 रुपये प्रति लीटर है.

पेट्रोल-डीजल के आज के दाम (Petrol-Diesel Price Today)

शहर पेट्रोल का भाव रुपये प्रति लीटर डीजल का भाव रुपये प्रति लीटर
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64

 डीजल की मौजूदा कीमत (Diesel Price Today 26 June 2026)

डीजल की बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में डीजल 99.02 रुपये, मुंबई में 97.83 रुपये और चेन्नई में 99.55 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था, लेकिन अब बाजार में कुछ नरमी आई है.

 ऐसे जानें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल का रेट

देशभर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं. कस्टमर SMS के जरिए भी अपने शहर का ताजा रेट जान सकते हैं. इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP लिखकर स्पेस के बाद अपने शहर का कोड 9224992249 पर भेजें. बीपीसीएल ग्राहक RSP के साथ शहर का कोड 9223112222 पर भेज सकते हैं. वहीं, एचपीसीएल के ग्राहक HPPRICE लिखकर स्पेस के बाद शहर का कोड 9222201122 पर भेजकर ताजा कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Tags: diesel rate todaypetrol diesel price todaypetrol rate todayToday Petrol Diesel Rate 26 June 2026
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