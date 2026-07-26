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UP Petrol Diesel Price 26 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 9:37:16 AM IST

UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट
UP में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट


UP Petrol Diesel Price Today :रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को चेन्नई में पेट्रोल ₹107.77 प्रति लीटर और डीजल ₹99.55 प्रति लीटर बिक रहा था. 25 मई को पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इस बढ़ोतरी के साथ, 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.5 प्रति लीटर हो गई है.

मार्च 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले ₹2 प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर, अप्रैल 2022 से मई तक ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रही थीं.

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जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.59 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.02 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.99 रुपये 95.46 रुपये
मुरादाबाद 102.54 रुपये 95.60 रुपये
अलीगढ़
 102.12 रुपये 95.64 रुपये
प्रयागराज
 102.31 रुपये 95.81 रुपये

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