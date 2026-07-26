UP Petrol Diesel Price 26 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

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UP Petrol Diesel Price Today :रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को चेन्नई में पेट्रोल ₹107.77 प्रति लीटर और डीजल ₹99.55 प्रति लीटर बिक रहा था. 25 मई को पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इस बढ़ोतरी के साथ, 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.5 प्रति लीटर हो गई है.
मार्च 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले ₹2 प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर, अप्रैल 2022 से मई तक ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रही थीं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.59 रुपये
|95.06 रुपये
|लखनऊ
|101.86 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|101.96 रुपये
|95.44 रुपये
|गाजियाबाद
|101.88 रुपये
|95.02 रुपये
|आगरा
|101.66 रुपये
|95.14 रुपये
|वाराणसी
|102.23 रुपये
|95.72 रुपये
|मेरठ
|101.99 रुपये
|95.46 रुपये
|मुरादाबाद
|102.54 रुपये
|95.60 रुपये
|अलीगढ़
|102.12 रुपये
|95.64 रुपये
|प्रयागराज
|102.31 रुपये
|95.81 रुपये