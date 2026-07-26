UP Petrol Diesel Price 26 July: UP में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! टंकी फुल कराने से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को चेन्नई में पेट्रोल ₹107.77 प्रति लीटर और डीजल ₹99.55 प्रति लीटर बिक रहा था. 25 मई को पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इस बढ़ोतरी के साथ, 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.5 प्रति लीटर हो गई है.

मार्च 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले ₹2 प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर, अप्रैल 2022 से मई तक ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रही थीं.