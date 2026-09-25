Petrol Diesel Price Today 25 Sep: सुबह-सुबह अपडेट हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें आपके शहर का भाव

Petrol Diesel Price Today 25 Sep 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करके उनमें बदलाव करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

क्या बदलेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारकों के आधार पर तय की जाती हैं. इसी के तहत 25 सितंबर की पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें तेल कंपनियों ने जारी कर दी हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से जारी कीमतों के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत ₹115.69 है. वहीं, एक लीटर डीजल की कीमत ₹103.82 है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर होने के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम

आज के पेट्रोल और डीजल के दाम