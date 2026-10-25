Petrol Diesel Rate Today: आम लोगों को राहत या झटका? रविवार को क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Rate Today: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते घटते दामों ने आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 अक्टूबर को ज़्यादातर भारतीय शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें वैसी ही रहीं. हालांकि, कई शहरों में CNG की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे रोज़ाना आने-जाने का खर्च बढ़ गया है. चलिए जान लेते हैं कि आज शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम कैसे हैं?

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली में, पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है, जबकि डीज़ल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है. मुंबई के लोग पेट्रोल के लिए ₹111.21 प्रति लीटर और डीज़ल के लिए ₹97.83 प्रति लीटर दे रहे हैं. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹113.51 प्रति लीटर है, जबकि डीज़ल की कीमत ₹99.82 प्रति लीटर है.

चेन्नई में, पेट्रोल की कीमत ₹107.76 और डीज़ल की कीमत ₹99.55 प्रति लीटर है. चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमतों में तीन पैसे प्रति लीटर की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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इन शहरों में बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है, जो ₹116.15 प्रति लीटर है. तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल की कीमत ₹115.49, पटना में ₹113.37 और जयपुर में ₹113.19 है. बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत ₹111.68 है, जबकि भुवनेश्वर में ₹108.97 प्रति लीटर है. ये कीमतें वैसी ही हैं, जिससे यात्रा के खर्च की प्लानिंग कर रहे लोगों को कुछ स्थिरता मिलती है. दिल्ली के आसपास, गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत ₹102.97 प्रति लीटर और नोएडा में ₹101.96 प्रति लीटर है. लखनऊ में पेट्रोल की कीमत ₹101.86 है, जबकि चंडीगढ़ में ₹101.54 प्रति लीटर है. थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, इन लिस्टेड शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है. चंडीगढ़ और हैदराबाद के बीच का अंतर ₹14.61 प्रति लीटर है.