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UP Petrol Diesel Price 25 May: यूपी में बढ़ते तेल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! सफर से पहले जान लें आज का नया रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 25, 2026 6:02:25 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार-बार हुई बढ़ोतरी से पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई लोगों ने इसे मध्यम-वर्गीय परिवारों और रोजाना सफर करने वालों पर एक भारी बोझ बताया है और सरकार से अपील की है कि वह ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे. वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, शनिवार को देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं. यह 10 दिनों से भी कम समय में ईंधन की कीमतों में हुई तीसरी बढ़ोतरी है.
 
दिल्ली के निवासियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है. कुछ लोगों ने इस बढ़ोतरी और जनता की चिंताओं को नजरअंदाज करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. 
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 99.40 रुपये
 92.77 रुपये
लखनऊ 99.28 रुपये 92.64 रुपये
नोएडा 99.51 रुपये 92.84 रुपये
गाजियाबाद 99.20 रुपये 92.57 रुपये
आगरा 99.04 रुपये 92.40 रुपये
वाराणसी 100.02 रुपये 92.33 रुपये
मेरठ 99.12 रुपये 92.49 रुपये
मुरादाबाद 99.56 रुपये 92.93 रुपये
अलीगढ़
 99.32 रुपये 92.66 रुपये
प्रयागराज
 100.24 रुपये 93.60 रुपये

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