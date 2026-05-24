UP Petrol Diesel Price 25 May: यूपी में बढ़ते तेल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! सफर से पहले जान लें आज का नया रेट

UP Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार-बार हुई बढ़ोतरी से पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई लोगों ने इसे मध्यम-वर्गीय परिवारों और रोजाना सफर करने वालों पर एक भारी बोझ बताया है और सरकार से अपील की है कि वह ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे. वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, शनिवार को देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं. यह 10 दिनों से भी कम समय में ईंधन की कीमतों में हुई तीसरी बढ़ोतरी है.

दिल्ली के निवासियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है. कुछ लोगों ने इस बढ़ोतरी और जनता की चिंताओं को नजरअंदाज करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें