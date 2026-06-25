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UP Petrol Diesel Price 25 June: सफर होगा सस्ता या बढ़ेगा खर्च? UP में चेक करें आपके शहर का पेट्रोल-डीजल रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 25, 2026 9:04:55 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price 25 June: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, जिससे सभी तरह के ईंधन और ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ गई थीं. हालांकि गुरुवार को जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने पर ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर $72.48 प्रति बैरल हो गई जो विवाद से पहले के स्तर के बराबर है.
 
हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत अभी भी मुश्किल बनी हुई है, लेकिन बातचीत के शुरुआती दौर के बाद दोनों पक्षों ने प्रगति के संकेत दिए हैं जिससे इस विवाद का लंबे समय तक चलने वाला समाधान निकलने की उम्मीद जगी है. इस बीच गुरुवार 25 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.
 
अमेरिका-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है. पिछली बार कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा पिछले महीने की गई थी, जिसमें पेट्रोल और डीजल की दरों में लगभग ₹2.6 और ₹2.7 प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी. कुल मिलाकर विवाद शुरू होने के बाद से कीमतों में ₹7.5–8 की बढ़ोतरी हुई है.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.78 रुपये
 95.27 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.36 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.99 रुपये 95.46 रुपये
मुरादाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
अलीगढ़
 101.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 101.96 रुपये 95.46 रुपये

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