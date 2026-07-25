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UP Petrol Diesel Price 25 July: UP में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट! टंकी फुल कराने से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 25, 2026 9:20:34 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price Today : शुक्रवार 25 जुलाई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नैचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं.
पश्चिम एशिया में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. एक नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने हाल ही में हर दो हफ्ते में होने वाली समीक्षा के दौरान डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.59 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.02 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.99 रुपये 95.46 रुपये
मुरादाबाद 102.54 रुपये 95.60 रुपये
अलीगढ़
 102.12 रुपये 95.64 रुपये
प्रयागराज
 102.31 रुपये 95.81 रुपये

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