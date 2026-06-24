UP Petrol Diesel Price 24 June: जेब पर पड़ेगा बोझ या मिलेगी राहत? UP में जानें आपके शहर का पेट्रोल-डीजल भाव

UP Petrol Diesel Price Today: बुधवार को भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जो दुनिया के ईंधन व्यापार का पांचवां हिस्सा संभालता उसके बारे में सकारात्मक खबरों के बावजूद, भारतीय कच्चे तेल की बास्केट की कीमत ऊंची बनी रही.

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने पिछले महीने कई बार कीमतों में बदलाव करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.50 प्रति लीटर (पेट्रोल के लिए) और ₹7.60 प्रति लीटर (डीजल के लिए) की बढ़ोतरी की थी. 25 मई को लागू की गई कीमतों में बढ़ोतरी का यह ताजा दौर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण हुआ था. इस बीच अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर उम्मीदों के कारण मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें कम बनी रहीं.