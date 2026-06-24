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UP Petrol Diesel Price 24 June: जेब पर पड़ेगा बोझ या मिलेगी राहत? UP में जानें आपके शहर का पेट्रोल-डीजल भाव

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 24, 2026 8:57:19 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price Today: बुधवार को भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जो दुनिया के ईंधन व्यापार का पांचवां हिस्सा संभालता  उसके बारे में सकारात्मक खबरों के बावजूद, भारतीय कच्चे तेल की बास्केट की कीमत ऊंची बनी रही.
 
तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने पिछले महीने कई बार कीमतों में बदलाव करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.50 प्रति लीटर (पेट्रोल के लिए) और ₹7.60 प्रति लीटर (डीजल के लिए) की बढ़ोतरी की थी. 25 मई को लागू की गई कीमतों में बढ़ोतरी का यह ताजा दौर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण हुआ था. इस बीच अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर उम्मीदों के कारण मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें कम बनी रहीं. 
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 102.04 रुपये
 95.53 रुपये
लखनऊ 102.08 रुपये 95.56 रुपये
नोएडा 102.08 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.36 रुपये
आगरा 101.54 रुपये 95.02 रुपये
वाराणसी 102.07 रुपये 95.57 रुपये
मेरठ 101.86 रुपये 95.34 रुपये
मुरादाबाद 102.17 रुपये 95.65 रुपये
अलीगढ़
 102.02 रुपये 95.47 रुपये
प्रयागराज
 102.37 रुपये 95.85 रुपये

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