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Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज के रेट, दिल्ली से महाराष्ट्र तक क्या है भाव?

Petrol-Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC),

By: Heena Khan | Published: October 23, 2026 7:20:27 AM IST

ईरान-अमेरिका तनाव से तेल बाजार में मची हलचल
ईरान-अमेरिका तनाव से तेल बाजार में मची हलचल


Petrol-Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, ट्रांसपोर्ट का खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करते हैं. इसी बीच, तेल कंपनियों ने 23 अक्टूबर के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं.

क्या बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी ताजा कीमतों के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल का दाम 115.69 रुपये है. वहीं, एक लीटर डीजल की कीमत 103.82 रुपये बनी हुई है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम 

अरुणाचल प्रदेश: पेट्रोल ₹97.96 और डीजल ₹87.32 प्रति लीटर.
असम: पेट्रोल ₹105.73 और डीजल ₹97.23 प्रति लीटर.
बिहार: पेट्रोल ₹113.37 और डीजल ₹99.36 प्रति लीटर.
चंडीगढ़: पेट्रोल ₹101.54 और डीजल ₹89.47 प्रति लीटर.
छत्तीसगढ़: पेट्रोल ₹108.30 और डीजल ₹101.55 प्रति लीटर.
दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर.
गोवा: पेट्रोल ₹104.00 और डीजल ₹95.88 प्रति लीटर.
गुजरात: पेट्रोल ₹102.04 और डीजल ₹98.15 प्रति लीटर.
हरियाणा: पेट्रोल ₹103.35 और डीजल ₹96.01 प्रति लीटर.
हिमाचल प्रदेश: पेट्रोल ₹103.15 और डीजल ₹95.28 प्रति लीटर.
जम्मू-कश्मीर: पेट्रोल ₹104.13 और डीजल ₹92.81 प्रति लीटर.
झारखंड: पेट्रोल ₹106.19 और डीजल ₹101.31 प्रति लीटर.
कर्नाटक: पेट्रोल ₹111.68 और डीजल ₹99.56 प्रति लीटर.
केरल: पेट्रोल ₹115.49 और डीजल ₹104.40 प्रति लीटर.
मध्य प्रदेश: पेट्रोल ₹114.54 और डीजल ₹99.64 प्रति लीटर.
पंजाब: पेट्रोल ₹105.56 और डीजल ₹95.47 प्रति लीटर.
राजस्थान: पेट्रोल ₹113.19 और डीजल ₹98.25 प्रति लीटर.
उत्तर प्रदेश: पेट्रोल ₹101.86 और डीजल ₹95.36 प्रति लीटर.
उत्तराखंड: पेट्रोल ₹99.54 और डीजल ₹95.05 प्रति लीटर.

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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