UP Petrol Diesel Price 23 June: सफर पड़ेगा महंगा या मिलेगी राहत? जानें UP में आपके शहर का पेट्रोल-डीजल भाव

UP Petrol Diesel Price 23 June: मंगलवार 23 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, OMCs ने अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं. यह स्थिति तब भी बनी रही जब ऐसी खबरें आईं कि अमेरिका और ईरान ने एक अंतरिम शांति समझौते पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं, जिससे महीनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है; इस गतिरोध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया था और ऊर्जा संकट पैदा कर दिया था.