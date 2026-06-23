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UP Petrol Diesel Price 23 June: सफर पड़ेगा महंगा या मिलेगी राहत? जानें UP में आपके शहर का पेट्रोल-डीजल भाव

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 23, 2026 8:40:59 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price 23 June: मंगलवार 23 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, OMCs ने अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.
 
कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं. यह स्थिति तब भी बनी रही जब ऐसी खबरें आईं कि अमेरिका और ईरान ने एक अंतरिम शांति समझौते पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं, जिससे महीनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है; इस गतिरोध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया था और ऊर्जा संकट पैदा कर दिया था.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 102.04 रुपये
 95.53 रुपये
लखनऊ 101.92 रुपये 95.41 रुपये
नोएडा 102.08 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.36 रुपये
आगरा 101.54 रुपये 95.02 रुपये
वाराणसी 102.07 रुपये 95.57 रुपये
मेरठ 101.86 रुपये 95.34 रुपये
मुरादाबाद 102.17 रुपये 95.65 रुपये
अलीगढ़
 102.02 रुपये 95.47 रुपये
प्रयागराज
 102.37 रुपये 95.85 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price lucknowDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price UpdatePetrol Diesel RatePetrol Price IndiaPetrol Price kanpurPetrol Price TodayUP Petrol Diesel Price
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