Petrol Diesel Price Today 22 Sep: कहीं ₹100, कहीं ₹117 के पार! क्या है आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 22 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.
क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम
ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 22 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. राज्य के अन्य शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.
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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के भाव
|राज्य
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|आंध्र प्रदेश
|₹117.51
|₹105.20
|बिहार
|₹114.55
|₹100.49
|गुजरात
|₹102.01
|₹98.13
|हरियाणा
|₹103.28
|₹95.94
|कर्नाटक
|₹111.68
|₹99.56
|केरल
|₹115.49
|₹104.40
|मध्य प्रदेश
|₹114.54
|₹99.64
|महाराष्ट्र
|₹111.21
|₹97.83
|राजस्थान
|₹112.66
|₹97.78
|तमिलनाडु
|₹107.76
|₹99.55
|तेलंगाना
|₹116.15
|₹104.23
|उत्तर प्रदेश
|₹101.86
|₹95.36
|पश्चिम बंगाल
|₹113.51
|₹99.82
|दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
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