Petrol Diesel Price Today 22 June 2026: आज भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम, घर से निकलने से पहले देख लें ताजा भाव

Petrol Diesel Price Today 22 June 2026: आज सोमवार, 22 जून 2026 को देशभर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) और गैस वितरण कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन के नए रेट जारी करती हैं, लेकिन आज भी उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों का सामना करना पड़ा. पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल और डीजल की दरों में कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है.
वैश्विक ऊर्जा बाजार में राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने डिजिटल माध्यम से अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे कई महीनों से जारी तनाव कम होने की उम्मीद है. इस घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. हालांकि, इसका असर फिलहाल घरेलू ईंधन कीमतों में देखने को नहीं मिला है.
दिल्ली-मुंबई में पेट्रोल अब भी 100 रुपये के पार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है. वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. हालिया बढ़ोतरी के बाद दोनों महानगरों में पेट्रोल की कीमतें लंबे समय से 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बनी हुई हैं.
आज भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|चेन्नई
|₹107.87
|₹99.65
|गुरुग्राम
|₹102.62
|₹95.30
|नोएडा
|₹101.96
|₹95.44
|बेंगलुरु
|₹110.89
|₹98.80
|भुवनेश्वर
|₹108.97
|₹100.68
|चंडीगढ़
|₹101.51
|₹89.47
|हैदराबाद
|₹115.69
|₹103.82
|जयपुर
|₹112.66
|₹97.78
|लखनऊ
|₹101.89
|₹95.36
|पटना
|₹114.24
|₹100.20
तेल कंपनियां रोजाना सुबह पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैंय उपभोक्ता SMS, मोबाइल ऐप या संबंधित तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने शहर के ताजा ईंधन रेट आसानी से जान सकते हैं.