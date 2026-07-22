UP Petrol Diesel Price 22 July: UP में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता या महंगा? घर से निकलने से पहले जरूर जान लें आज का ताजा रेट

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UP Petrol Diesel Price Today : बुधवार 22 जुलाई 2026 को पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं.
पश्चिम एशिया में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. एक नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने हाल ही में हर दो हफ्ते में होने वाली समीक्षा के दौरान डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.59 रुपये
|95.06 रुपये
|लखनऊ
|101.86 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|101.96 रुपये
|95.44 रुपये
|गाजियाबाद
|101.88 रुपये
|95.02 रुपये
|आगरा
|101.66 रुपये
|95.14 रुपये
|वाराणसी
|102.23 रुपये
|95.72 रुपये
|मेरठ
|101.99 रुपये
|95.46 रुपये
|मुरादाबाद
|102.54 रुपये
|95.60 रुपये
|अलीगढ़
|102.12 रुपये
|95.64 रुपये
|प्रयागराज
|102.31 रुपये
|95.81 रुपये