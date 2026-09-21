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Petrol Diesel Price 21 September: देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम घटे या बढ़ें? टंकी फुल कराने से पहले यहां करें चेक

Petrol Diesel Price Today 21 September 2026: देश के अलग-अलग शहरों के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी गई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्या हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 21, 2026 7:42:18 AM IST

देश के प्रमुख शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमतें?
देश के प्रमुख शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमतें?


Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आज यानी सोमवार (21 सितंबर, 2026) को सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price) जारी किए गए. इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. अभी भी ब्रेंट 100 डॉलर के पार है. सुबह 6:25 बजे के आसपास ब्रेंट क्रूड 103.06 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था.

नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर रही. इसके अलावा, अगर मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 111.21 रुपये और 97.83 रुपये प्रति लीटर बनी रहीं. कोलकाता और चेन्नई में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला.

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पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्या हैं?

सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 21 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, इंडियन ऑयल के मुताबिक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है.

यह भी पढ़ें – Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर  पेट्रोल डीजल
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलुरु 110.82 रुपये 98.77 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार 113.53 रुपये 99.54 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये
 98.66 रुपये 
जयपुर
 112.66 रुपये
 97.78 रुपये
पटना
 113.69 रुपये
 99.67 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये
 99.70 रुपये
सूरत
 102.15 रुपये
 98.27 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये
 99.05 रुपये

यह भी पढ़ें – Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Tags: home-hero-pos-4Petrol Diesel Price
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