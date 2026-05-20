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UP Petrol Diesel Price 21 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल ने दिया बड़ा झटका! सफर से पहले जरूर चेक करें आज का रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 21, 2026 5:54:22 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत


UP Petrol Diesel Price: मंगलवार  को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली. बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 80 पैसे से लेकर ₹1 प्रति लीटर तक बढ़ गईं. इस बदलाव के मुख्य कारणों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति में कमी की चिंताएं और तेल विपणन कंपनियों द्वारा हाल ही में किए गए समायोजन शामिल हैं. यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बढ़ोतरी है जिससे परिवहन और घरेलू बजट पर दबाव और भी बढ़ गया है.
 
एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने उनसे “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान पर हमारे नियोजित सैन्य हमले को रद्द करने” का आग्रह किया था और साथ ही यह भी जोड़ा कि “अब गंभीर बातचीत चल रही है.”
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 98.65 रुपये
 91.97 रुपये
लखनऊ 98.42 रुपये 91.73 रुपये
नोएडा 98.46 रुपये 91.74 रुपये
गाजियाबाद 98.41 रुपये 91.73 रुपये
आगरा 98.20 रुपये 91.51 रुपये
वाराणसी 98.91 रुपये 92.22 रुपये
मेरठ 98.25 रुपये 91.56 रुपये
मुरादाबाद 98.71 रुपये 92.02 रुपये
अलीगढ़
 98.75 रुपये 92.04 रुपये
प्रयागराज
 99.57 रुपये 92.81 रुपये

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