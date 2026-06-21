UP Petrol Diesel Price 21 June: सफर पड़ेगा महंगा या मिलेगी राहत? UP में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट ने बढ़ाई हलचल

UP Petrol Diesel Price 21 June:









स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अचानक रद्द होने के बाद शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से $80 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर चली गईं. हालांकि, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 21 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में सप्लाई में रुकावट के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी हुई. 15, 19, 23 और 25 मई को हुई इन बढ़ोत्तरी के कारण भारत के प्रमुख शहरों में कीमतें कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर बढ़ गईं.