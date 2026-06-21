Home > व्यापार > UP Petrol Diesel Price 21 June: सफर पड़ेगा महंगा या मिलेगी राहत? UP में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट ने बढ़ाई हलचल

UP Petrol Diesel Price 21 June: सफर पड़ेगा महंगा या मिलेगी राहत? UP में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट ने बढ़ाई हलचल

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 21, 2026 9:13:24 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price 21 June: स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अचानक रद्द होने के बाद शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से $80 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर चली गईं. हालांकि, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 21 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में सप्लाई में रुकावट के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी हुई. 15, 19, 23 और 25 मई को हुई इन बढ़ोत्तरी के कारण भारत के प्रमुख शहरों में कीमतें कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर बढ़ गईं.

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शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.75 रुपये
 95.24 रुपये
लखनऊ 101.89 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.80 रुपये 95.27 रुपये
वाराणसी 102.07 रुपये 95.57 रुपये
मेरठ 101.56 रुपये 95.05 रुपये
मुरादाबाद 102.30 रुपये 95.77 रुपये
अलीगढ़
 102.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 103.84 रुपये 97.21 रुपये

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