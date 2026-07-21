UP Petrol Diesel Price 21 July: UP में पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ाया खर्च? घर से निकलने से पहले जरूर चेक करें आज का ताजा रेट

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UP Petrol Diesel Price Today: मंगलवार 21 जुलाई को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जस की तस बनी रहीं, जबकि ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं. कच्चे तेल की कीमतों में यह गिरावट उन खबरों के बाद आई है जिनसे 10 दिन के संभावित सीज़फायर (युद्धविराम) की उम्मीद जगी है. इससे सप्लाई में रुकावट की चिंताएं कम हुई हैं और एनर्जी मार्केट को कुछ राहत मिली है.
हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें गिरी हैं, लेकिन भारत में ईंधन की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. ऐसा कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था और साथ ही टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन की लागत और एक्सचेंज रेट के असर की वजह से हुआ है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.59 रुपये
|95.06 रुपये
|लखनऊ
|101.59 रुपये
|95.06 रुपये
|नोएडा
|102.12 रुपये
|95.56 रुपये
|गाजियाबाद
|101.88 रुपये
|95.02 रुपये
|आगरा
|101.54 रुपये
|95.14 रुपये
|वाराणसी
|103.10 रुपये
|96.47 रुपये
|मेरठ
|101.88 रुपये
|95.36 रुपये
|मुरादाबाद
|102.54 रुपये
|95.94 रुपये
|अलीगढ़
|102.18 रुपये
|95.64 रुपये
|प्रयागराज
|103.10 रुपये
|96.47 रुपये