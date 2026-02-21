Home > व्यापार > Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल

Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल

Petrol Diesel Price Today: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और महंगाई पर सीधा असर डालती हैं. फरवरी 2026 में देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹94 से ₹107 प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब ₹87 से ₹95 प्रति लीटर के बीच बनी हुई है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 21, 2026 7:53:49 AM IST

Petrol Diesel price
Petrol Diesel price


Petrol Diesel Price Today: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और महंगाई पर सीधा असर डालती हैं. फरवरी 2026 में देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹94 से ₹107 प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब ₹87 से ₹95 प्रति लीटर के बीच बनी हुई है, हालांकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स और परिवहन लागत के कारण दाम अलग-अलग दिखाई देते हैं. हर एक शख्स या कर्मचारी घर से निकलने से पहले ये सोचता है कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, कहीं बढ़ तो नहीं गया या फिर कोई राहत मिलेगी. ऐसे में हम आपकी चिंता को दूर करने के लिए ही हैं. आइए आज, 21 फरवरी, 2026 की लेटेस्ट कीमतें चेक करते हैं.

You Might Be Interested In

जानें आज के दाम 

दिल्ली में

आज पेट्रोल की कीमत ₹94.77 प्रति लीटर है.

You Might Be Interested In

आज डीज़ल की कीमत ₹87.67 प्रति लीटर है.

मुंबई में

आज पेट्रोल की कीमत ₹103.54 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹90.03 प्रति लीटर है.

कोलकाता में

आज पेट्रोल की कीमत ₹105.41 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹92.02 प्रति लीटर है.

चेन्नई में

आज पेट्रोल की कीमत ₹101.06 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹92.61 प्रति लीटर है.

अहमदाबाद में

आज पेट्रोल की कीमत ₹94.49 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹90.16 प्रति लीटर है.

बैंगलोर में

आज पेट्रोल की कीमत ₹102.96 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹90.99 प्रति लीटर है.

हैदराबाद में

आज पेट्रोल की कीमत ₹107.50 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹95.70 प्रति लीटर है.

जयपुर में

आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹90.21 प्रति लीटर है.

लखनऊ में

आज पेट्रोल की कीमत ₹94.57 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹87.67 प्रति लीटर है.

पुणे में

आज पेट्रोल की कीमत ₹104.84 प्रति लीटर है.

आज डीज़ल की कीमत ₹91.34 प्रति लीटर है.

इंदौर में,

पेट्रोल की कीमत आज ₹106.55 प्रति लीटर है.

डीज़ल की कीमत आज ₹91.95 प्रति लीटर है.

कहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल ?

वहीं अगर बात करें कि सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के दूदू (Dudu) में सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है. दरअसल, यहां ₹104.47 प्रति लीटर उपलब्ध है. इसके बाद अजमेर ₹104.53, जोधपुर ₹104.54 और भरतपुर व चित्तौड़गढ़ में ₹104.60 प्रति लीटर के भाव से पेट्रोल मिल रहा है. जयपुर का रेट भी अपेक्षाकृत निचले स्तर पर है.

Today Weather: दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई से लेकर कर्नाटक, राजस्थान तक; यहां जानें आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

You Might Be Interested In
Tags: Business NewsFuel Price Todayhome-hero-pos-2Petrol Diesel Pricepetrol Rate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी के मौसम में भूल के भी न करें ये...

February 20, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026

रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने...

February 20, 2026

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026
Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल
Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल
Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल
Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह चेक करें फ्यूल रेट! क्या आज कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल