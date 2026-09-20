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Petrol-Diesel Price Today 20 Sep: आज कितना महंगा है पेट्रोल और डीजल? देखें 20 सितंबर के नए रेट

Petrol-Diesel Price Today 20 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 20, 2026 7:27:05 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol-Diesel Price Today 20 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव 

ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 20 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, इंडियन ऑयल के मुताबिक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत ₹115.69 प्रति लीटर है. वहीं, डीजल ₹103.82 प्रति लीटर मिल रहा है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर के कारण कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल का भाव (₹/लीटर) डीजल का भाव (₹/लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47

Tags: fuel ratehome-hero-pos-2Petrol Diesel Price
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