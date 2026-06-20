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UP Petrol Diesel Price 20 June: UP में आज पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई हलचल! घर से निकलने से पहले जरूर देखें ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 20, 2026 9:13:58 AM IST

यूपी में पेट्रोल-डीजल के दाम
यूपी में पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price 20 June: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से सप्लाई को लेकर चिंताएं थीं जिससे सभी तरह के ईंधन की कीमतें बढ़ गई थीं. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पुष्टि की कि उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए हैं.
तनाव कम होने के साथ ही ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे इस टकराव के कारण कीमतों में हुई ज़्यादातर बढ़ोतरी (वॉर प्रीमियम) खत्म हो गई है. फिर भी 20 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. अमेरिका-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है, जिसमें पिछले महीने लगभग ₹2.6 और ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी शामिल है. कुल मिलाकर तनाव शुरू होने के बाद से कीमतों में ₹7.5–8 की बढ़ोतरी हुई है.
 
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.75 रुपये
 95.24 रुपये
लखनऊ 101.89 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.80 रुपये 95.27 रुपये
वाराणसी 102.07 रुपये 95.57 रुपये
मेरठ 101.56 रुपये 95.05 रुपये
मुरादाबाद 102.30 रुपये 95.77 रुपये
अलीगढ़
 102.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 103.84 रुपये 97.21 रुपये

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