UP Petrol Diesel Price 20 June: UP में आज पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई हलचल! घर से निकलने से पहले जरूर देखें ताजा रेट

UP Petrol Diesel Price 20 June: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से सप्लाई को लेकर चिंताएं थीं जिससे सभी तरह के ईंधन की कीमतें बढ़ गई थीं. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पुष्टि की कि उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए हैं.

तनाव कम होने के साथ ही ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे इस टकराव के कारण कीमतों में हुई ज़्यादातर बढ़ोतरी (वॉर प्रीमियम) खत्म हो गई है. फिर भी 20 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. अमेरिका-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है, जिसमें पिछले महीने लगभग ₹2.6 और ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी शामिल है. कुल मिलाकर तनाव शुरू होने के बाद से कीमतों में ₹7.5–8 की बढ़ोतरी हुई है.