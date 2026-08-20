Home > व्यापार > Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट

Petrol Diesel Price: गुरुवार को भारत के बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, कुछ जगहों पर मामूली बदलाव ही देखा गया. ऐसा तब हुआ है जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें लगातार चार दिनों से बढ़ रही हैं.

By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 7:37:18 AM IST

आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Price: गुरुवार को भारत के बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, कुछ जगहों पर मामूली बदलाव ही देखा गया. ऐसा तब हुआ है जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें लगातार चार दिनों से बढ़ रही हैं. सरकारी ईंधन कंपनियाँ, जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तय करती हैं, ग्राहकों को ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के असर से बचाए हुए हैं.

ईरान अमेरिका युद्ध रहा भारी 

जब ट्रेडर ईरान और अमेरिका के बीच वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का आकलन कर रहे हैं, तब कच्चे तेल की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं. इस साल कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आई है क्योंकि दोनों पक्ष ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ (Strait of Hormuz) जैसे अहम ट्रेड रूट पर कंट्रोल के लिए होड़ कर रहे हैं; इसी रास्ते से दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा तेल और नैचुरल गैस का व्यापार होता है.

You Might Be Interested In

20 अगस्त को अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें देखें

शहर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत
नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
चेन्नई ₹107.77 ₹99.55
गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64
बेंगलुरु ₹110.93 ₹98.80
भुवनेश्वर ₹108.85 ₹100.56
पटना ₹113.37 ₹99.36

आज कच्चे तेल की कीमत

वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष के फैलने के बीच 20 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट (Brent) में यह उछाल तब देखा गया जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने घोषणा की कि वह तेहरान के साथ सभी आर्थिक संबंध खत्म कर रहा है; UAE ने ईरान पर अपने इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप लगाया था. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार सेशन में कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई और यह $92 प्रति बैरल से नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि अक्टूबर के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत $84 के आसपास थी.

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम का मिजाज, आंधी के बाद बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी?

Tags: fuel ratehome-hero-pos-3Petrol Diesel PricePetrol Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट