Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर या आया बदलाव? यहां देखें पूरा अपडेट

Petrol Diesel Price: गुरुवार को भारत के बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, कुछ जगहों पर मामूली बदलाव ही देखा गया. ऐसा तब हुआ है जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें लगातार चार दिनों से बढ़ रही हैं. सरकारी ईंधन कंपनियाँ, जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तय करती हैं, ग्राहकों को ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के असर से बचाए हुए हैं.

ईरान अमेरिका युद्ध रहा भारी

जब ट्रेडर ईरान और अमेरिका के बीच वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का आकलन कर रहे हैं, तब कच्चे तेल की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं. इस साल कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आई है क्योंकि दोनों पक्ष ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ (Strait of Hormuz) जैसे अहम ट्रेड रूट पर कंट्रोल के लिए होड़ कर रहे हैं; इसी रास्ते से दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा तेल और नैचुरल गैस का व्यापार होता है.

20 अगस्त को अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें देखें

शहर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 चेन्नई ₹107.77 ₹99.55 गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64 बेंगलुरु ₹110.93 ₹98.80 भुवनेश्वर ₹108.85 ₹100.56 पटना ₹113.37 ₹99.36

आज कच्चे तेल की कीमत

वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष के फैलने के बीच 20 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट (Brent) में यह उछाल तब देखा गया जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने घोषणा की कि वह तेहरान के साथ सभी आर्थिक संबंध खत्म कर रहा है; UAE ने ईरान पर अपने इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप लगाया था. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार सेशन में कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई और यह $92 प्रति बैरल से नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि अक्टूबर के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत $84 के आसपास थी.

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