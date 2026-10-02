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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल हुआ महंगा या सस्ता? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: अमेरिकी संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत समेत कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है. इसका असर रूस से भारत की तेल खरीद पर पड़ सकता है.

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 7:12:13 AM IST

यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट


Petrol Diesel Price Today: अमेरिकी संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत समेत कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है. इसका असर रूस से भारत की तेल खरीद पर पड़ सकता है. वहीं, भारत के लिए अमेरिका और इराक से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का विकल्प खुल सकता है. इसी बीच भारतीय तेल कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियां अब किराए के जहाजों के जरिए होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चा तेल भारत ला रही हैं. इसका असर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है.

क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम 

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने इराक से कच्चा तेल खरीदा है. इन कंपनियों ने ‘फ्री ऑन बोर्ड’ (FOB) आधार पर तेल खरीदा है. इसके तहत कंपनियां किराए के जहाजों से कच्चा तेल भारत ला रही हैं. तेल खरीदने की रणनीति में यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बदलाव का असर आम लोगों पर कब और कितना पड़ेगा. क्या इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी? आज देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं?

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ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
बेंगलुरु ₹111.68 ₹98.80
हैदराबाद ₹116.15 ₹103.82

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Tags: crude oilfuel ratePetrol Diesel Price
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