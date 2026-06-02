UP Petrol Diesel Price 2 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आज सफर सस्ता होगा या महंगा, तुरंत करें चेक

UP Petrol Diesel Price 1 June: 25 मई को कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 2 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के बंद होने के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर बने हुए हैं और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. 25 मई की बढ़ोतरी दो हफ़्तों में चौथी बढ़ोतरी थी.

कीमतों में इन हालिया बदलावों के बाद पेट्रोल की कीमतें अब ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतें ₹2.71 बढ़ गई हैं. तेल विपणन कंपनियां पिछले कई महीनों में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आँकड़े को पार कर गई हैं.

पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें