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UP Petrol Diesel Price 2 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आज सफर सस्ता होगा या महंगा, तुरंत करें चेक

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 2, 2026 8:48:51 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price 1 June: 25 मई को कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 2 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के बंद होने के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर बने हुए हैं और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. 25 मई की बढ़ोतरी दो हफ़्तों में चौथी बढ़ोतरी थी.
 
कीमतों में इन हालिया बदलावों के बाद पेट्रोल की कीमतें अब ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतें ₹2.71 बढ़ गई हैं. तेल विपणन कंपनियां पिछले कई महीनों में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आँकड़े को पार कर गई हैं.

पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें 

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 102.12 रुपये
 95.60 रुपये
लखनऊ 101.92 रुपये 95.41 रुपये
नोएडा 102.09 रुपये 95.54 रुपये
गाजियाबाद 101.73 रुपये 95.22 रुपये
आगरा 101.54 रुपये 95.02 रुपये
वाराणसी 102.51 रुपये 95.96 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.68 रुपये 96.09 रुपये
अलीगढ़
 101.02 रुपये 95.47 रुपये
प्रयागराज
 102.62 रुपये 96.06 रुपये

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