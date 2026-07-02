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UP Petrol Diesel Price 2 July: UP वालों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च, तुरंत जानें आज के ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 2, 2026 11:05:09 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के नायरा एनर्जी के कदम से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है. कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद, इन कंपनियों ने ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.
 
कीमतों में इस कटौती से फिर से उम्मीद जगी है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कम कीमतों का कुछ फायदा ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं.
 
बुधवार को रोसनेफ्ट (Rosneft) की मदद वाली नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने अपने लगभग 7,000 फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की.
 
कीमतों में यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष से पहले के स्तर पर वापस आ गई हैं. बुधवार को सितंबर डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड लगभग $72 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था जो संघर्ष से पहले के स्तर के करीब है.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.59 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.36 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.99 रुपये 95.46 रुपये
मुरादाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
अलीगढ़
 101.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 101.96 रुपये 95.46 रुपये

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