UP Petrol Diesel Price 2 July: UP वालों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल ने दी राहत या बढ़ा दिया सफर का खर्च, तुरंत जानें आज के ताजा रेट

UP Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के नायरा एनर्जी के कदम से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है. कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद, इन कंपनियों ने ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

कीमतों में इस कटौती से फिर से उम्मीद जगी है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कम कीमतों का कुछ फायदा ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं.

बुधवार को रोसनेफ्ट (Rosneft) की मदद वाली नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने अपने लगभग 7,000 फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की.

कीमतों में यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष से पहले के स्तर पर वापस आ गई हैं. बुधवार को सितंबर डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड लगभग $72 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था जो संघर्ष से पहले के स्तर के करीब है.