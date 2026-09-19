Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today 19 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) और Hindustan Petroleum (HPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

क्या घट गए पेट्रोल डीजल के दाम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीज़ल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स कम किया है, लेकिन इसका घरेलू रिटेल कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है और आम कंज्यूमर्स के लिए कीमतें पहले जैसी ही हैं. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 19 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, हैदराबाद में पेट्रोल ₹115.69 प्रति लीटर और डीजल ₹103.82 प्रति लीटर है. तेल कंपनियों के अनुसार, तेल की कीमतें राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल की कीमत (₹/लीटर) डीजल की कीमत (₹/लीटर) दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.31 ₹97.97 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.78 ₹99.56 गाजियाबाद ₹101.76 ₹95.36 पटना ₹113.35 ₹99.36 नागपुर ₹111.90 ₹98.20 देहरादून ₹103.54 ₹95.93 आगरा ₹101.66 ₹95.02

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