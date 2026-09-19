Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today 19 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 7:18:01 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol Diesel Price Today 19 Sep: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) और Hindustan Petroleum (HPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

क्या घट गए पेट्रोल डीजल के दाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीज़ल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स कम किया है, लेकिन इसका घरेलू रिटेल कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है और आम कंज्यूमर्स के लिए कीमतें पहले जैसी ही हैं. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 19 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, हैदराबाद में पेट्रोल ₹115.69 प्रति लीटर और डीजल ₹103.82 प्रति लीटर है. तेल कंपनियों के अनुसार, तेल की कीमतें राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

You Might Be Interested In

Trump Tariff: ट्रंप ने बढ़ाई भारत की मुश्किल! क्या बंद होगा Russia से Crude Oil Import?

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की कीमत (₹/लीटर) डीजल की कीमत (₹/लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.31 ₹97.97
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.78 ₹99.56
गाजियाबाद ₹101.76 ₹95.36
पटना ₹113.35 ₹99.36
नागपुर ₹111.90 ₹98.20
देहरादून ₹103.54 ₹95.93
आगरा ₹101.66 ₹95.02

Jharkhand Crime: शख्स का था महिला से अवैध संबंध, फिर बेटे से करा दी शादी और बना लिया बहू, युवक को चला पता तो…

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें

September 18, 2026

डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति...

September 18, 2026

पीएफ में कैसे KYC कैसे करें?

September 18, 2026

6 शक्तिशाली हनुमान मंत्र, हर लेंगे आपके सारे संकट!

September 18, 2026

शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में

September 18, 2026

iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे

September 18, 2026
Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट
Petrol Diesel Price Today 19 Sep: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से यूपी तक चेक करें आज के ताजा रेट